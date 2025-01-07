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В Бурятии ушёл из жизни опытный хирург

В Бурятии ушёл из жизни опытный хирург
Общество,  Фото:Закаменская ЦРБ
За многолетний безупречный труд Борис Цыбиков награждён многочисленными почётными грамотами

После продолжительной болезни на 68-м году жизни скончался Борис Аюрович Цыбиков, врач-хирург, заместитель главного врача по лечебной работе (1996-2000 гг.), заместитель главного врача по организационно-методической и экономической работе (2000-2005 гг.), депутат Закаменского райсовета (1996-2005 гг.). 

Борис Аюрович родился в 1957 году в селе Цакир Закаменского аймака Бурят-Монгольской АССР. В 1-й класс Цакирской средней школы поступил в 1963 году. С 1967 по 1974 годы обучался в Улекчинской средней школе. Как активист и как примерный ученик, возглавлял пионерскую дружину. Став комсомольцем, возглавил комсомольскую организацию школы. Как лучший ученик в школе, в 1971 году награждён путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

Он всегда был примером среди своих сверстников и младших товарищей. После окончания школы служил в рядах Советской Армии, где также руководил комсомольской организацией роты.

- После демобилизации поступил в Томский медицинский институт. Его организаторские способности пригодились и в институте, где он был идеологом педиатрического факультета, был избран председателем студенческого совета общежития, являлся членом комитета комсомола медицинского института, комиссаром и председателем строительного отряда «Солярис», - рассказали в Закаменской центральной районной больнице.

Трудовую деятельность начал в Закаменской ЦРБ врачом-хирургом. В 1996 году был назначен заместителем главного врача по лечебной части, затем заместителем главного врача по организационно-методической и экономической работе. Являлся депутатом Закаменского районного Совета депутатов двух созывов. 

- Он в силу своей работы хорошо понимал нужды, чаяния и радости своих земляков. Решал многочисленные неотложные проблемы людей, оказывая им ощутимую помощь, поддержку ФП и ФАПам района. Борис Аюрович любую работу выполнял честно, добросовестно, - отмечают в больнице.

В связи с переездом в Улан-Удэ Борис Аюрович с 2022 года до выхода на заслуженный отдых работал в Городской больнице №5.

За многолетний безупречный труд в деле охраны здоровья населения Борис Аюрович был награждён почётной грамотой министерства здравоохранения Республики Бурятия, медалью «За вклад в развитие Закаменского района Республики Бурятия».

За высокий профессионализм и мастерство был награждён почётной грамотой Народного Хурала Бурятии. Также награждён почётной грамотой министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.


утрата некролог

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