В Бурятии прошли конкурсы снежных фигур среди осуждённых

Осуждённые смогли продемонстрировать свои творческие способности
В рамках празднования Нового года в подведомственных учреждениях УФСИН России по Бурятии состоялись конкурсы снежных фигур.
- Осуждённые смогли продемонстрировать свои творческие способности и воплотить в жизнь оригинальные идеи, участвуя в этих увлекательных соревнованиях, - отметили в УФСИН по республике.
Процесс создания скульптур потребовал от участников не только физической выносливости, но и воображения, а также умения работать в команде и принимать коллективные решения.
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Осуждённые смогли продемонстрировать свои творческие способности
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