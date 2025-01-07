В Бурятии прошли конкурсы снежных фигур среди осуждённых









В рамках празднования Нового года в подведомственных учреждениях УФСИН России по Бурятии состоялись конкурсы снежных фигур.- Осуждённые смогли продемонстрировать свои творческие способности и воплотить в жизнь оригинальные идеи, участвуя в этих увлекательных соревнованиях, - отметили в УФСИН по республике.Процесс создания скульптур потребовал от участников не только физической выносливости, но и воображения, а также умения работать в команде и принимать коллективные решения.