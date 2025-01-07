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В Бурятии почти 60% жителей занимаются спортом

В Бурятии почти 60% жителей занимаются спортом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе проведено более 1500 мероприятий

Доля граждан, систематически занимающихся спортом, достигла в 2024 году 58,9%. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

- Проведено более 1500 мероприятий, включая международные. Самые яркие спортивные мероприятия 2024 года: чемпионат России по армейскому рукопашному бою, международные соревнования по вольной борьбе Baikal Open, чемпионат России по гиревому спорту, чемпионат России по Го, Байкальский лыжный марафон «Baikal Ski», V Международный марафон «Чистый Байкал» и международный турнир по самбо серии Гран При, - перечислили в республиканском правительстве.

Спортсмены Бурятии продолжают покорять международные и всероссийские площадки. В 2024 году они завоевали 36 медалей (23 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых) на чемпионатах и первенствах мира, Азии и Европы.

В сборные команды России в прошлом году вошли 316 спортсменов, превысив показатели прошлых лет (167 - в 2023 году, 206 - в 2022 году).
спорт

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