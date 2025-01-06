06 января

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38 пропавших в Бурятии нашли мёртвыми

38 пропавших в Бурятии нашли мёртвыми
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А всего за год в республике исчезло более 1100 человек

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в декабре. Всего за первый зимний месяц они получили 80 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было на две меньше – 78.

Большинство исчезнувших – 57 – обнаружили живыми. Один погиб, а 19 заявок не подтверждены. Было и три случая так называемого обратного поиска, когда волонтёры, наоборот, выходят на связь с родными найденных.

А за весь 2024 год с просьбами о помощи в «ЛизаАлерт» обратились 1178 раз. В итоге 934 человек оказались живы, 38 погибли, в 22 случаях нашли родственников исчезнувших, 22 человека пока не обнаружили, 161 заявка не подтвердилась и одну отправили в программу по поиску людей «Жди меня» (возрастное ограничение – 12+).

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – отметили на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
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