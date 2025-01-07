В Бурятии прекратится снег

Во вторник, 7 января, по Бурятии обещают от -11 до -16, местами – от -17 до -22, а по Прибайкалью – от -4 до -9 градусов. Снега в республике не ожидается. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.Осадки обойдут стороной и Улан-Удэ. Днём в столице – от -12 до -14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.