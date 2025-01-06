Улан-удэнцы «потеряли» маршрутки № 29 и 30



Улан-уэнцы не могут понять, почему с улиц города вдруг исчезли микроавтобусы, курсирующие по маршрутам № 29 и 30. Одна из местных жительниц рассказала «Байкал-Daily», что 6 января прождала 29-ый микрик на остановке «Товары Бурятии» более получаса, но он так и не приехал. Пришлось добираться до места на другом транспорте.



На то, что 29-ые и «тридцатки» дождаться в эти праздничные дни невозможно, пишут в соцсетях и другие горожане.





В администрации Улан-Удэ пассажирам посоветовали уточнять движение общественного транспорта по телефону 8 (3012) 43-41-23 (для трамваев) и 44-72-10 (для автобусов). Есть ещё горячая линия – 45-45-53. Отследить их также можно с помощью приложений «Умный транспорт» и 2ГИС. «В новогодний период маршруты ходят с увеличенными интервалами», – подчеркнули в мэрии.

