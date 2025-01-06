Жителей райцентра в Бурятии озадачило горе-благоустройство на площади



Версии выдвигали разные – кто-то писал, что в сооружении разместится кафе, другие – что торговый ларёк, третьи решили: это будет общественный туалет. Остальные утверждали, что заведение общепита и клозет «совместят».



В общем, к единому мнению гусиноозёрчане так и не пришли. Однако конструкция не даёт людям покоя. И вот накануне местные вновь решили обсудить, что же такое стоит у всех на виду.



В комментариях сооружение окрестили «сараем» и даже «порнографией». А чуть позже выяснилось, что на площади вообще-то затеяли целое благоустройство. В telegram-канале даже опубликовали его проект, предусматривающий изготовление и установку сидений, арт-объекта под названием «На волнах Гусиного озера» ( В комментариях сооружение окрестили «сараем» и даже «порнографией». А чуть позже выяснилось, что на площади вообще-то затеяли целое благоустройство. В telegram-канале даже опубликовали его проект, предусматривающий изготовление и установку сидений, арт-объекта под названием «На волнах Гусиного озера» ( вот он ), а также перголы с навесом и качелями, которая примыкает к крытому павильону. В последнем, в свою очередь, откроют мини-кофейню и общественный туалет. Всё это по контуру хотят подсветить светодиодной лентой.



Реальность пока, увы, очень далека от задумки. Сразу вспоминается история



Изначально объект приняли именно виде, но после шумихи в СМИ пришлось всё переделывать. В зоне отдыха установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки, металлические опоры для освещения и деревянное ограждение. Прогремевшее на всю страну благоустройство сквера в итоге

Реальность пока, увы, очень далека от задумки. Сразу вспоминается история с благоустройством сквера «Молодёжный» в Новокижингинске. Там должны были соорудить сцену и танцплощадку и оборудовать места для зрителей. А по факту компания-подрядчик смастерила на резиновом настиле «шедевр», похожий на дешёвую автобусную остановку из профлиста. Рядом торчал одинокий фонарь.Изначально объект приняли именно виде, но после шумихи в СМИ пришлось всё переделывать. В зоне отдыха установили техническую будку для музыкального оборудования, скамейки, металлические опоры для освещения и деревянное ограждение. Прогремевшее на всю страну благоустройство сквера в итоге обернулось уголовным делом.

Ещё в декабре жители Гусиноозёрска обратили внимание на появившееся в населённом пункте непонятное сооружение. Фото с ним выложили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». Нечто напоминающее не то будку, не то павильон, не то фургон из профлиста, да ещё и с дверью, озадачило интернет-пользователей.- Что за чудо из чудес стоит на площади? Что за барак? Вот оно – новогоднее настроение нашего города, – заявили тогда в telegram-канале.