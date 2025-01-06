06 января

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В Улан-Удэ «вырисовывается» новое здание Верховного суда

В Улан-Удэ «вырисовывается» новое здание Верховного суда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его возводят рядом с лукодромом

В Улан-Удэ вовсю идёт строительство нового здания Верховного суда Бурятии. Он «сменит прописку» и расположится на улице Жердева – рядом с лукодромом.
 
Этот участок площадью в 10 с лишним тысяч квадратных метров хотели в своё время отдать под ледовый дворец, однако последний в итоге решили возвести в Железнодорожном районе, недалеко от физкультурно-спортивного комплекса (ФСК).
 
Здание Верховного суда, которое спроектировала иркутская компания, будет шестиэтажным. Ранее сообщалось, что оно обойдётся в три миллиарда рублей. Символический камень в его основание заложили в сентябре 2023-го.
 
Сейчас в разгаре – фасадные работы. В новом дворце правосудия разместятся 15 залов для судебных заседаний. Там установят 7 лифтов, сделают отдельные входы для посетителей, судей, работников аппарата, конвоя и лиц, находящихся под стражей. Для последних предусмотрят и 11 одноместных камер.
 
Кроме того, в здании ВС Бурятии на Жердева будут специальные помещения для общения с адвокатами. Всё от парковки до последних этажей адаптируют для маломобильных людей.
 
Завершить работы планировалось в декабре, но сроки, очевидно, затянулись. Строительство ведётся в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы» и финансируется из федерального бюджета.
 
Минувшим летом в соцсетях озаботились рекламными баннерами на улицах Улан-Удэ. Один из местных жителей задался вопросом, не портят ли город хаотично нагромождённые конструкции вдоль дорог. Речь, в частности, о той, что в 40 квартале, как раз напротив будущего здания Верховного суда.
 
- Там будут судопроизводство вершить, серьёзные вещи решать, а рядом – экран 3 х 6 метров работает и рекламу памперсов крутит, – написал тогда улан-удэнец на официальной странице центра управления регионом (ЦУР) Бурятии. – На площади Советов, кстати, баннеров не шибко много. Хотелось бы такой же информационной тишины и в кварталах.

По мнению нашего земляка, подобные сооружения отвлекают водителей от дороги.

- На перекрёстке как раз возле остановки «40-й квартал» много аварий бывает. Зачем там так много баннеров? И стукнутся, и людей собьют, – отметил он.

В городской администрации, в свою очередь, пояснили: размещение отдельно стоящих рекламных конструкций осуществляется согласно требованиям законодательства.

- Электронный экран около дома № 55 на улице Тобольская им соответствует – он установлен на достаточном расстоянии от проезжей части, – подчеркнули в мэрии.

Впрочем, из-за строительства здания суда трёхстороннюю конструкцию, расположенную прямо возле него, пообещали демонтировать при благоустройстве прилегающей территории. Сейчас ВС Бурятии расположен в старом пятиэтажном здании в центре Улан-Удэ, около площади Советов. 
строительство Верховный суд Бурятии

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