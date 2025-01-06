Таксисты в Улан-Удэ массово отказываются возить детей



На это участники сообщества пояснили, что при заказе нужно указывать детский тариф – тогда и неожиданностей, мол, не будет. Чек за такие поездки выше, чем в «экономе» из-за доплаты за специальное автокресло. Перевозить детей до 7 лет без него нельзя. Если удерживающего устройства нет, а ребёнок маленький и о том, что он поедет в такси, не предупредили, шофёр вправе вообще отказаться от заявки.



Посетители паблика пояснили: поездки по детскому тарифу дороже на 50-100 рублей. В час пик платить по нему порой приходится вдвое больше обычного и потому некоторые хитрые пассажиры просто хотят сэкономить, даже не задумываясь о безопасности своих чад. «И потом начинается: «У вас же есть кресло!». Почему водитель, купив недешёвое кресло на свои деньги, должен бесплатно в нём возить детей?», «У вас не получилось сэкономить, но это не проблема таксиста», – возмутились некоторые подписчики.



На таксистов наябедничали и в другом паблике в ВК по тому же самому поводу. Если верить автору поста, она заказала такси как раз по детскому тарифу, однако машина была без кресла.



- Без него мы могли бы и по обычному тарифу уехать, а не переплачивать 250 рублей не пойми за что, – отмечается в записи, размещённой в группе.



Интернет-пользователи раскололись на два лагеря. Одни поддерживают таксистов, другие – детных пассажиров. В комментариях к первой публикации объявился представитель службы поддержки агрегатора.



- Если вы выбрали опцию «Детское кресло», водитель отказывать в поездке не должен. Очень жаль, что вы столкнулись с таким грубым водителем, – отметил он, предложив связаться с ним и прислать скриншот заказа из приложения.



Кстати, в соцсетях улан-удэнцы с ребятишками частенько жалуются на то, что им подолгу приходится ждать автомобиль со специальным креслом. Машин с такими устройствами не так уж и много, а если детей двое или даже больше, есть риск и вовсе не дождаться машину.



Сами водители говорят: перед тем как начать перевозки по детскому тарифу, нужно пройти специальную аттестацию, а это – время. Потому большинство работают по «эконому», «комфорту» или «бизнесу». К тому же придётся нести ответственность, если с ребёнком в такси что-нибудь случится. Да и несовершеннолетних нередко укачивает в авто со всеми вытекающими, а химчистку салона родители, как правило, оплачивать не рвутся. В общем, по ряду причин экономическая составляющая «детского» тарифа иная.



На днях от улан-удэнцев в соцсетях посыпались жалобы на местные службы заказа такси. Одна из жительниц столицы Бурятии рассказала в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», что вызвала машину через приложение, но водитель отказался везти её, узнав, что вместе с женщиной поедет ребёнок.- И главное, когда уже сели в машину, сказал: «Я вас не повезу – у вас ребёнок». Ответили, что у него же есть кресло, но он стоял на своём и говорил, что не повезёт. Вышли и заказали уже другое такси, – гласит публикация.По словам анонимного автора, раньше никаких проблем не возникало.- И в этот раз заказали как обычно. Всё понимаю – всем нужны деньги. Но это уже совсем. В новый год чувствуют себя королями дорог. Хочется, чтобы водитель подумал над своим поведением. Очень грубый, у человека совсем нет сочувствия, – добавила она.