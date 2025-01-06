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Полтинник в столице Бурятии продают почти за два миллиона

Полтинник в столице Бурятии продают почти за два миллиона
Общество,  Фото:avito.ru/ulan-ude
Улан-удэнец запросил астрономическую сумму за монету из СССР

На одном популярном сайте появилось объявление о продаже серебряной монеты. Владелец, живущий в Улан-Удэ, уверяет, что её выпустили сто лет назад – в 1925 году.

Номинал монеты времён СССР – 50 рублей. Вдоль канта выгравирован известный коммунистический лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Хозяин просит за полтинник ни много ни мало 1 миллион 925 тысяч рублей.
 
На продажу его выставили в декабре. «Ещё чуток и сто лет», – говорилось в объявлении. Желающих купить этот экземпляр для своей коллекции, правда, пока не нашлось.

На просторах Интернета то и дело появляются необычные предложения. К примеру, летом там за пять миллионов рублей хотели сбыть трёхкопеечную монету. А один предприимчивый выпускник решил обменять в Сети свою золотую медаль на 10 ящиков с шоколадками. В декабре на том же сайте разместили объявление о продаже нескольких купюр и монеты за 27 миллионов.

деньги интернет

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