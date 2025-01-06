В Бурятию продолжают упорно рваться из-за границы



В 2023 году миграционный отток в Бурятии составил 1442 человек. Приехавших в республику было меньше (38 398), чем тех, кто покинул её (39 840). Об этом говорится в статистическом сборнике Бурятстата.



Из других российских регионов в РБ перебрались 11 031 человек, а отправились туда 12 542. Из-за границы переехали 1645 и 1253 – из стран СНГ. Это Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова и Туркменистан.



Кроме того, в РБ прибыло 198 человек из Китая, 86 – из Монголии, 22 – из Турции, 19 – из Грузии, трое – из Израиля, двое – из Германии и 62 – из других зарубежных стран. Итого – 392.



За бугор в 2023-ем из Бурятии подались 1576. Из них 1198 – в СНГ: Кыргызстан (356) Узбекистан (338), Таджикистан (222), Азербайджан (121), Армению (100), Казахстан (29), на Украину (23), в Беларусь (4), Туркменистан (3) и Молдову (2).



Кроме того, 190 человек уехали в КНР, 71 – в Монголию, 31 – в Турцию, 7 – в Грузию, 6 – в Израиль, двое – во Вьетнам, по одному – в Германию и Латвию и 69 – в прочие страны (всего – 378).



