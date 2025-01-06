В столице Бурятии готовятся к встрече Рождества Христова

Улан-удэнцам рассказали, где и когда начнутся рождественские службы
В этот вторник православные верующие отметят праздник Рождества Христова. В честь него в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ пройдут рождественские богослужения (возрастное ограничение – 6+
).
Так, 6 января в 23:00 начнётся Всенощное бдение с литией, а уже в полночь 7-го – ночная литургия и славление.
На территории собора будет рождественский вертеп – композиция, напоминающая Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец Христос и где происходили связанные с этим евангельские события. Его сделали из ёлочных ветвей, а внутрь положили охапки свежего душистого сена. В глубине разместили фигуры Младенца Христа в яслях, Божией Матери, праведного Иосифа Обручника и волхвов.
Верхний и нижний приделы Одигитриевского собора к Рождеству тоже украсили ветвями и наряженными елями.
Возрастное ограничение – 6+
Улан-удэнцам рассказали, где и когда начнутся рождественские службы
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