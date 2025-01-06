В административном здании в Улан-Удэ разбушевался пожар

Всё случилось ранним утром 6 января в столице Бурятии. В кабинете административного здания на улице Дальненагорная в Улан-Удэ произошло возгорание.Его площадь составила 12 квадратных метров. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети, рассказали в республиканском управлении МЧС.П этой же причине, возможно, вспыхнули надворные постройки на улице Ленина в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. Огонь охватил площадь в 15 «квадратов». А ночью в закаменском селе Хужир загорелось сено на 20 кв. метрах. К пожару привёл поджог. Обошлось без пострадавших.

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