Жители Улан-Удэ потребовали дополнительные маршруты в сотые кварталы



На минувшей неделе жители столицы Бурятии начали высказывать в соцсетях недовольство работой общественного транспорта, курсирующего в сотые кварталы. В официальной группе МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте» поинтересовались, запустят ли туда новые маршруты. «Рассматривается ли вопрос или забили вообще?», – уточнили горожане.



На это в администрации Улан-Удэ пояснили, что в «сотые» сейчас ходят автобусы № 1, 40, 70, 71 и 80. В будни по маршруту № 1 ездят 10 больших и средних автобусов («Волгабасы» и ПАЗики), по маршруту № 40 – 24 малого и среднего класса, № 70 и 71 – 18 и 12 «микриков» соответственно и № 80 – два На это в администрации Улан-Удэ пояснили, что в «сотые» сейчас ходят автобусы № 1, 40, 70, 71 и 80. В будни по маршруту № 1 ездят 10 больших и средних автобусов («Волгабасы» и ПАЗики), по маршруту № 40 – 24 малого и среднего класса, № 70 и 71 – 18 и 12 «микриков» соответственно и № 80 – два теперь уже муниципальных автобуса.



- Для улучшения транспортного обслуживания с марта 2024-го года организовали работу двух «Газелей» на маршрутах № 70 и 71, – отметили в мэрии.



Там добавили, что расписание составили с учётом пассажиропотока и требований к режиму труда и отдыха водителей. Каждому из них приходится возить пассажиров примерно по 12 часов.



- С увеличением штата водителей и введением двухсменного режима работы график движения пересмотрят и количество рейсов увеличится, – заверили в администрации.



