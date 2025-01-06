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Жители Улан-Удэ потребовали дополнительные маршруты в сотые кварталы

Жители Улан-Удэ потребовали дополнительные маршруты в сотые кварталы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А в мэрии объяснили, когда это произойдёт

На минувшей неделе жители столицы Бурятии начали высказывать в соцсетях недовольство работой общественного транспорта, курсирующего в сотые кварталы. В официальной группе МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте» поинтересовались, запустят ли туда новые маршруты. «Рассматривается ли вопрос или забили вообще?», – уточнили горожане.
 
На это в администрации Улан-Удэ пояснили, что в «сотые» сейчас ходят автобусы № 1, 40, 70, 71 и 80. В будни по маршруту № 1 ездят 10 больших и средних автобусов («Волгабасы» и ПАЗики), по маршруту № 40 – 24 малого и среднего класса, № 70 и 71 – 18 и 12 «микриков» соответственно и № 80 – два теперь уже муниципальных автобуса.

- Для улучшения транспортного обслуживания с марта 2024-го года организовали работу двух «Газелей» на маршрутах № 70 и 71, – отметили в мэрии.

Там добавили, что расписание составили с учётом пассажиропотока и требований к режиму труда и отдыха водителей. Каждому из них приходится возить пассажиров примерно по 12 часов.

- С увеличением штата водителей и введением двухсменного режима работы график движения пересмотрят и количество рейсов увеличится, – заверили в администрации.

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