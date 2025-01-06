Заслуженный врач Бурятии ушла из жизни



В Минздраве РБ сообщили о кончине заслуженного работника здравоохранения России, заслуженного врача Бурятии Цыренжап Данзановой. Она окончила Благовещенский медицинский институт в 1978 году и прошла путь от рядового терапевта до заведующей терапевтическим отделением и организационно-методическим отделом городской поликлиники № 2 в Улан-Удэ.



Цыренжап Данзановна трудилась в медучреждении 46 лет. В 1998-ом за заслуги перед здравоохранением РБ ей присвоили звание «Заслуженный врач Республики Бурятия», а в 2007-ом – «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».



Цыренжап Данзанова всегда отличалась принципиальностью, деловыми качествами и пользовалась уважением и авторитетом среди коллег Она была специалистом высокого класса, талантливым организатором здравоохранения и никогда не останавливалась на достигнутых результатах – постоянно работала над углублением своих знаний, занималась самообразованием и являлась внимательным наставником для молодых специалистов поликлиники.



В Минздраве Бурятии и городской поликлинике № 2 выразили глубокие соболезнование родным и близким Цыренжап Данзановны. Прощание с ней пройдёт в ближайшую среду, 8 января. Оно начнётся в 8.30 в ритуальном зале на улице Борсоева 1а/1 (остановка «Торговая площадь»).

