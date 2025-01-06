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В Бурятии опять подорожал капремонт

В Бурятии опять подорожал капремонт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тарифы на него увеличились с нового года

В Бурятии ещё в сентябре утвердили минимальные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) на 2025 год, которые вступили в силу с 1 января. Соответствующее постановление № 509 есть на официальном сайте правительства республики.

Все жилые здания «поделили» на пять типов – в зависимости от строительного материала, степени благоустройства и количества этажей. Исходя из этого разработали несколько тарифов. Самый высокий составит 15 рублей 23 копейки за квадратный метр – в благоустроенных оштукатуренных одно- и двухэтажных домах с подвалом. Самый низкий – 9 рублей 35 копеек за «квадрат» – в кирпичных жилых зданиях с тремя и более этажами без подвала и со всеми видами благоустройства.

В 2024-ом плата за капремонт в Бурятии колебалась от 8 рублей 59 копеек до 13 рублей 99 копеек, в 2023-ем – от 8 рублей 16 копеек до 13 рублей 29 копеек. Всё зависит от дороговизны стройматериалов, рабочей силы и даже сохранности дома.

Сама же программа заработала 11 лет назад, а уже в 2015 году к ответственности принялись привлекать первых неплательщиков. С июля 2023-го ежемесячную плату стали начислять жильцам новостроек, которые ввели в эксплуатацию после 2014-го (именно тогда в регионе и утвердили соответствующую программу).

Люди, купившие квартиры в новых домах, теперь начинают делать взносы через шесть месяцев после сдачи МКД. Такое решение приняли ещё в 2022 году депутаты Народного Хурала предыдущего созыва. Они одобрили поправки в республиканский закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Прежде льготный период для хозяев такого жилья составлял пять лет, пока объект был у застройщика на гарантии.

Платить за капремонт обязаны не только владельцы квартир, но и так называемых машино-мест на подземных стоянках – согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ. Дело в том, что с января 2017-го места на парковках обрели статус самостоятельного объекта недвижимости – они продаются и покупаются так же, как и жилые помещения.

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