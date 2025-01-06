В Бурятии напомнили о двойной оплате за работу в новогодние праздники

Вместо неё можно попросить дополнительный выходной
Новогодние каникулы в этот раз продлятся 11 дней – по 8 января включительно. В четверг, 9-го числа, все выйдут на работу. Однако некоторым россиянам на праздниках приходится трудиться.
В республиканском агентстве занятости напомнили, что за работу в эти дни должны платить в двойном размере (в соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса). Речь как о получающих оклад, так и сдельщиках и специалистах с почасовой оплатой. Впрочем, есть альтернатива.
- Вы можете выбрать другой день отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, – отметили в агентстве занятости.
Со всеми вопросами жителям Бурятии посоветовали обращаться напрямую к работодателю. Получить консультацию можно в трудовой инспекции rostrud.gov.ru/inspections/.
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