В Бурятии напомнили о двойной оплате за работу в новогодние праздники

Новогодние каникулы в этот раз продлятся 11 дней – по 8 января включительно. В четверг, 9-го числа, все выйдут на работу. Однако некоторым россиянам на праздниках приходится трудиться.В республиканском агентстве занятости напомнили, что за работу в эти дни должны платить в двойном размере (в соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса). Речь как о получающих оклад, так и сдельщиках и специалистах с почасовой оплатой. Впрочем, есть альтернатива.- Вы можете выбрать другой день отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, – отметили в агентстве занятости.Со всеми вопросами жителям Бурятии посоветовали обращаться напрямую к работодателю. Получить консультацию можно в трудовой инспекции rostrud.gov.ru/inspections/.