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Пожертвовавший деньги на СВО мальчик из Бурятии побывал на Кремлёвской ёлке

Пожертвовавший деньги на СВО мальчик из Бурятии побывал на Кремлёвской ёлке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отправился туда вместе с мамой

Наш юный земляк Кирилл, пожертвовавший деньги на нужды участников специальной военной операции, побывал на Кремлёвской ёлке (возрастное ограничение – 0+). Как сообщает газета «Вперёд», ученик Заиграевской СОШ копил деньги на мечту – он хотел увидеть море, но в июле разбил свою копилку и закрыл сбор на оборудование, которое было необходимо бойцам.

Марафон добрых дел на этом не закончился. Жительница Краснодарского края пригласила Кирилла и его семью на море. А на днях отличившимся детям, в том числе – школьнику из Бурятии – подарили три билета на Кремлевскую ёлку.

Мальчик поехал туда вместе с мамой. Кстати, она сама, будучи ребёнком, тоже хотела побывать в Кремле в Новый год и вот благодаря сыну мечта, наконец, осуществилась.

Кремль Новый год праздники дети спецоперация на Украине

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