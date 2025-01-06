Пожертвовавший деньги на СВО мальчик из Бурятии побывал на Кремлёвской ёлке

Наш юный земляк Кирилл, пожертвовавший деньги на нужды участников специальной военной операции, побывал на Кремлёвской ёлке (). Как сообщает газета «Вперёд», ученик Заиграевской СОШ копил деньги на мечту – он хотел увидеть море, но в июле разбил свою копилку и закрыл сбор на оборудование, которое было необходимо бойцам.Марафон добрых дел на этом не закончился. Жительница Краснодарского края пригласила Кирилла и его семью на море. А на днях отличившимся детям, в том числе – школьнику из Бурятии – подарили три билета на Кремлевскую ёлку.Мальчик поехал туда вместе с мамой. Кстати, она сама, будучи ребёнком, тоже хотела побывать в Кремле в Новый год и вот благодаря сыну мечта, наконец, осуществилась.