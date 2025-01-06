Пожертвовавший деньги на СВО мальчик из Бурятии побывал на Кремлёвской ёлке

Он отправился туда вместе с мамой
Наш юный земляк Кирилл, пожертвовавший деньги на нужды участников специальной военной операции, побывал на Кремлёвской ёлке (возрастное ограничение – 0+
). Как сообщает газета «Вперёд», ученик Заиграевской СОШ копил деньги на мечту – он хотел увидеть море, но в июле разбил свою копилку и закрыл сбор на оборудование, которое было необходимо бойцам.
Марафон добрых дел на этом не закончился. Жительница Краснодарского края пригласила Кирилла и его семью на море. А на днях отличившимся детям, в том числе – школьнику из Бурятии – подарили три билета на Кремлевскую ёлку.
Мальчик поехал туда вместе с мамой. Кстати, она сама, будучи ребёнком, тоже хотела побывать в Кремле в Новый год и вот благодаря сыну мечта, наконец, осуществилась.
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