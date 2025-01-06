Актёры из первого бурятского фильма-сказки засыпали прямо на съёмках



Первые зрители увидели сказку в рамках международного кинофестиваля «Свидание с Россией в Бурятии» (6+), который состоялся в столице республики в конце сентября-начале октября. Точная дата выхода «Слёз дракона» в широкий прокат пока неизвестна. Ранее сообщалось, что произойдёт это осенью, но сроки в итоге сдвинули. Режиссёр Татьяна Мирошник заверила: в кинотеатрах ленту покажут не позднее февраля 2025-го.



Музыку к фильму сочинил наш талантливый земляк – музыкант и композитор Лудуб Очиров, а хореографию поставила педагог-хореограф Наталья Доржиева.



Возрастное ограничение – 0+



Под конец 2024 года создатели игрового фильма «Слёзы дракона» (прежнее название – «Коралловые бусы»,) по мотивам народных сказок, преданий и легенд рассказали о закулисье съёмок. Они напомнили, что картина – семейная и, помимо взрослых актёров, в ней есть и маленькие.- Это дети, которые впервые попали на съёмочную площадку словно в волшебный мир. Они быстро поняли главные киношные слова – «камера, мотор, начали» и слушались режиссёра и его помощников, – поделились на официальной странице проекта во «ВКонтакте».Однако без курьёзов и неожиданностей тоже не обошлось.- Случались разные истории. Ищем «маленького» актёра, а он притаился в уголке и… уснул. В детском саду в этом время тихий час. Или надоело ходить в шапке и ребёнок снял её перед входом в кадр. А нам потом переснимать, потому что не бывает так, что в одном кадре – в шапочке, а в другом – без, – объяснили авторы проекта.Кстати, в финальной сцене ребятишки слушают сказку. В итоге юные актёры даже выучили её наизусть. «Она их убаюкивала и мы использовали для малышей нестандартную киношную команду «не зевать», – добавили создатели «Слёз дракона».