Квартиры в столице Бурятии сдают по космическим ценам



Аренда жилья в столице Бурятии теперь может влететь в копеечку. Одну трёшку в Октябрьском районе, к примеру, сегодня сдают за 80 тысяч рублей в месяц. Плата за свет и воду в эту сумму не входит.



Площадь квартиры с дизайнерским ремонтом – 102 квадратных метра. Она находится на последнем этаже девятиэтажного дома. Санузел там раздельный, комнаты – изолированные. По словам владельцев, имеется вся необходимая техника и даже гардеробная.



Объявление о сдаче трёшки в аренду разместили на одном популярном сайте. Там есть варианты с тремя комнатами и «подешевле» – за 75 и за 70 тысяч рублей. Правда, площадь этих квартир меньше.



Самая дорогая съёмная однушка в Улан-Удэ обойдётся в 50 тысяч в месяц. На том же сайте – ещё несколько предложений по аналогичной цене и все апартаменты, если верить хозяевам – с дизайнерским ремонтом.



Что касается двушек, за наиболее дорогие просят от 60 до 70 тысяч в месяц. Конечно, такое жильё большинству горожан не по карману.