Квартиры в столице Бурятии сдают по космическим ценам

Аренда жилья в столице Бурятии теперь может влететь в копеечку. Одну трёшку в Октябрьском районе, к примеру, сегодня сдают за 80 тысяч рублей в месяц. Плата за свет и воду в эту сумму не входит.
Площадь квартиры с дизайнерским ремонтом – 102 квадратных метра. Она находится на последнем этаже девятиэтажного дома. Санузел там раздельный, комнаты – изолированные. По словам владельцев, имеется вся необходимая техника и даже гардеробная.
Объявление о сдаче трёшки в аренду разместили на одном популярном сайте. Там есть варианты с тремя комнатами и «подешевле» – за 75 и за 70 тысяч рублей. Правда, площадь этих квартир меньше.
Самая дорогая съёмная однушка в Улан-Удэ обойдётся в 50 тысяч в месяц. На том же сайте – ещё несколько предложений по аналогичной цене и все апартаменты, если верить хозяевам – с дизайнерским ремонтом.
Что касается двушек, за наиболее дорогие просят от 60 до 70 тысяч в месяц. Конечно, такое жильё большинству горожан не по карману.
Ранее в местных соцсетях в очередной раз подивились ценам на недвижимость в столице республики и пригороде. На этот раз в центре внимания интернет-пользователей оказались частные дома, таунхаусы и коттеджи.
К примеру, за благоустроенный двухэтажный дом площадью в 250 квадратных метров, расположенный на участке в 40 соток в пригородном селе Сотниково, хотят 65 миллионов – это 260 тысяч рублей за «квадрат». Из вариантов «подешевле» – коттедж площадью в 375 «квадратов» в Железнодорожном районе за 52 миллиона 650 тысяч, кирпичный дом на 281 кв. метр с тремя этажами за 41 миллион 190 тысяч и таунхаус почти на 292 «квадрата» за 40 миллионов.