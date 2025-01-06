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«Шикарный был транспорт»: Улан-удэнцы внезапно затосковали по исчезнувшим «Истанам»

«Шикарный был транспорт»: Улан-удэнцы внезапно затосковали по исчезнувшим «Истанам»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Некоторые горожане хотят, чтобы их вернули обратно

Жители столицы Бурятии ностальгируют в соцсетях по «Истанам». Корейские «микрики», которые раньше курсировали по городу, исчезли ещё в январе 2014-го.
 
Тогда в силу вступил запрет на эксплуатацию автобусов без сертификации и «Истаны» оказались вне закона. На смену им пришли другие микроавтобусы, ставшие уже, казалось бы, привычными – «Газели», «Фиаты», «Каунти». И вот спустя 11 лет улан-удэнцы вспомнили про южнокорейские машины, в которых пассажирам хотя бы не приходилось ездить стоя. В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» недавно заявили, что было бы неплохо вернуть их на дороги.

- Шикарный был транспорт, – говорится в публикации, размещённой в сообществе на днях.
 
Анонимный автор отметил, что лично он готов платить за проезд в «Истане» и сто рублей – «лишь бы не стоять и не толкаться». Да и ездили те «микрики», мол, намного быстрее, поскольку делали меньше остановок.

Некоторые участники сообщества идею горячо поддержали – по их мнению, с «Истанами» и правда было намного удобнее.
 
- Главное – не садиться на откидное сидение, а то каждую остановку будешь туда-сюда из микрика выскакивать, дорогу освобождать, – рассудили интернет-пользователи.
 
Другие же, наоборот, оказались против – посетители паблика уверены, что городу нужны просторные комфортабельные большие автобусы. Третьи вообще выступают за запуск трамваев в отдалённые микрорайоны и увеличение подвижного состава.
 
Ликвидация «Истан», не соответствующих ГОСТу, была призвана не только обеспечить безопасность перевозок, но и «разгрузить» дороги и избавить Улан-Удэ от пробок. Власти уверяли: после запрета корейских маршруток у водителей вырастет заработок, ведь сертифицированные вмещают больше пассажиров. Предполагалось, что график работы у маршрутчиков упростится, поскольку на одном автобусе смогут посменно ездить двое.

Владельцам «Истан» предлагали воспользоваться лизингом на льготных условиях. Однако водителям, которые обзавелись сертифицированным транспортом, в итоге пришлось не только гасить кредиты, но и покупать дорогие запчасти. 

Кстати, городские власти вскоре после исчезновения «Истан» сами признали, что они были удобными, а теперь «людей надо приучать к увеличившемуся времени ожидания транспорта и стоячим местам».
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