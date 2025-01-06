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В Бурятии пересчитали пенсии

В Бурятии пересчитали пенсии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые жители республики уже получили повышенные выплаты за январь

С 1 января жителям Бурятии, как и всем остальным россиянам, повысили пенсии. Индексация в 7,3% (это прогнозируемый уровень инфляции за 2024 год) на этот раз затронула и трудящихся пенсионеров – она возобновилась после девятилетнего перерыва.

У последних размер прибавки зависит от пенсии, которую они могли бы получать, если бы не работали на заслуженном отдыхе. В таком случае она будет более весомой и добавится к уже существующим выплатам.

- Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке он получит повышение за счёт всех пропущенных индексаций за время своей работы, – отметили ранее в правительстве РБ.

Там привели пример. Так, если сейчас размер пенсии – 20 000 рублей и пропущенные индексации составляют 5 000, то база для повышения – это 25 000. А 25 000 × 7,3% = 1 825 рублей.

- Таким образом, с января 2025-го пенсионеру будут начислять 21 825 рублей, а если он уволится в феврале – уже 26 825 с учётом пропущенных индексаций (25 000 + 1 825), – говорилось в сообщении.

Из-за новогодних праздников многие жители республики получили повышенные выплаты за январь ещё в конце декабря.

Кроме того, в Бурятии стали больше пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Другие выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексировать в 2025-ом так же, как и раньше. За ними сохранится и августовский перерасчёт, который делают ежегодно в связи с поступлением новых страховых взносов работодателей.
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