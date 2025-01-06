В Бурятии наконец-то оздоровили озеро, поражённое гаффской болезнью



Третий этап по оздоровлению озера Котокельское стартовал в июле. ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РБ Наталью Тумурееву сообщал, что в 2023-ем специалисты очистили его от ила и донных отложений методом гидромеханизации с применением земснаряда (удаляющего верхний слой донного грунта вместе с корневищами камышей – прим.) На побережье, максимально близко к урезу воды, разместили 20 геотуб, в которые и подавался извлечённый илистый грунт



- Это оптимальное решение для обезвоживания вынимаемых отложений. У материала, из которого они изготовлены, высокий коэффициент фильтрации, – цитировало издание министра.



Кстати, эти самые донные отложения (гумусовые осадки или сапропели) – ценное природное удобрение. Сапропели можно использовать в хозяйстве – в них есть микроэлементы, аминокислоты, органические и другие питательные вещества, улучшающие плодородность почвы.



Несколько лет назад озеро поразила гаффская болезнь. Тогда в Прибайкальском районе начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из водоёма, а потом пошёл и мор самой рыбы.



Опасный недуг в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокельском. Подобные случаи фиксировались в муниципальном образовании с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.



Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» озеро превратилось, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Меж тем оно является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – 69 квадратных километров.



В правительстве РБ накануне подвели «природные» итоги ушедшего года. Одним из главных событий 2024-го там назвали завершение реабилитации озера Котокель в Прибайкальском районе.- Проект по улучшению экологического состояния озера полностью завершился – от камыша, рогоза и прочей отмершей растительности очистили мелководье на площади в 6 с половиной гектаров и береговую полосу протяжённостью в 3,9 км, – подчеркнули в правительстве.Кроме того, с Котокеля вывезли более 5000 кубометров обезвоженного донного грунта. «В результате экологическое состояние озера улучшилось», – констатировали власти.