У участников СВО из Бурятии появились «мяукающие» орлята

Умилительной историей поделились в региональном отделении Народного фронта. Общественники рассказали, что у участников спецоперации из Бурятии появились пушистые питомцы – два полосатых котёнка.Наши бойцы ласково прозвали их «орлятами».- А вы знали, что орлята мяукают? Далеко не все, но эти могут и мяукать, и мурлыкать, и в сложное время поддержать. Вот такие малыши прижились с воинами Бурятии на бахмутском направлении, – отметили активисты в своём официальном telegram-канале, добавив, что это «самая добрая рождественская история».