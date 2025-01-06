У участников СВО из Бурятии появились «мяукающие» орлята

К военнослужащим прибились котики
Умилительной историей поделились в региональном отделении Народного фронта. Общественники рассказали, что у участников спецоперации из Бурятии появились пушистые питомцы – два полосатых котёнка.
Наши бойцы ласково прозвали их «орлятами».
- А вы знали, что орлята мяукают? Далеко не все, но эти могут и мяукать, и мурлыкать, и в сложное время поддержать. Вот такие малыши прижились с воинами Бурятии на бахмутском направлении, – отметили активисты в своём официальном telegram-канале, добавив, что это «самая добрая рождественская история».
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К военнослужащим прибились котики
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