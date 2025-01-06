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У участников СВО из Бурятии появились «мяукающие» орлята

У участников СВО из Бурятии появились «мяукающие» орлята
Общество,  Фото:telegram-канал ОНФ
К военнослужащим прибились котики

Умилительной историей поделились в региональном отделении Народного фронта. Общественники рассказали, что у участников спецоперации из Бурятии появились пушистые питомцы – два полосатых котёнка.

Наши бойцы ласково прозвали их «орлятами».

- А вы знали, что орлята мяукают? Далеко не все, но эти могут и мяукать, и мурлыкать, и в сложное время поддержать. Вот такие малыши прижились с воинами Бурятии на бахмутском направлении, – отметили активисты в своём официальном telegram-канале, добавив, что это «самая добрая рождественская история».

спецоперация на Украине военнослужащие кошки ОНФ

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