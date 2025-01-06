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В Бурятии водитель грузовика заплатит 125 тысяч за нектарины

В Бурятии водитель грузовика заплатит 125 тысяч за нектарины
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его по-крупному оштрафовали из-за перегруза

Заиграевский райсуд рассмотрел жалобу на постановление государственного инспектора Ространснадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.21 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки грузов»). Его возбудили на водителя автомобиля Volvo.
 
Как выяснилось, мужчина вёз ящики с нектаринами из Маньчжурии в Новосибирск. Их загрузили в полуприцеп в Китае, причём с соблюдением всех норм погрузки и весового контроля, действующих в КНР и России. После сам полуприцеп опломбировали – это исключало возможность перемещения груза как вне, так и внутри него.
 
При пересечении госграниц проводилась проверка на перегруз и его зафиксировали только на пункте весового контроля, не оснащённом информационным табло. Потому водитель ничего об этом не знал и полагал, что ничего не нарушил. Тем не менее, ему «прилетел» штраф.
 
Исследовав представленные материалы, служители Фемиды не усмотрели малозначительного характера допущенного нарушения. Учитывая конституционный принцип дифференцированности и соразмерности наказания административному правонарушению, суд уменьшил размер штрафа до 125 000 рублей. Именно такую сумму придётся выложить водителю. Это решение пока не вступило в законную силу. 
штраф суд перегруз

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