В Бурятии водитель грузовика заплатит 125 тысяч за нектарины



Заиграевский райсуд рассмотрел жалобу на постановление государственного инспектора Ространснадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.21 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки грузов»). Его возбудили на водителя автомобиля Volvo.



Как выяснилось, мужчина вёз ящики с нектаринами из Маньчжурии в Новосибирск. Их загрузили в полуприцеп в Китае, причём с соблюдением всех норм погрузки и весового контроля, действующих в КНР и России. После сам полуприцеп опломбировали – это исключало возможность перемещения груза как вне, так и внутри него.



При пересечении госграниц проводилась проверка на перегруз и его зафиксировали только на пункте весового контроля, не оснащённом информационным табло. Потому водитель ничего об этом не знал и полагал, что ничего не нарушил. Тем не менее, ему «прилетел» штраф.



Исследовав представленные материалы, служители Фемиды не усмотрели малозначительного характера допущенного нарушения. Учитывая конституционный принцип дифференцированности и соразмерности наказания административному правонарушению, суд уменьшил размер штрафа до 125 000 рублей. Именно такую сумму придётся выложить водителю. Это решение пока не вступило в законную силу.

