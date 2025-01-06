В Бурятии и Иркутской области обнаружили более полусотни свалок

Они разрослись на сельхозземлях
На днях в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подвели итоги государственного земельного контроля. Всего в обоих регионах провели 2 697 надзорных мероприятий. Специалисты проверили исполнение требований законодательства на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью в 119 тысяч гектаров.
В итоге сотрудники ведомства обнаружили 53 свалки на 39 гектарах. В 2024-ом в республике и соседнем Приангарье ликвидировали 64 из них на 28 га. В оборот ввели 11 381 га ранее неиспользуемых земель.
Кроме того, инспекторы объявили 2 272 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и составили 258 протоколов.
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