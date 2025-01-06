В Улан-Удэ остались недовольны новогодним городком за 10 миллионов



В конце декабря в самом центре столицы Бурятии В конце декабря в самом центре столицы Бурятии открылся ледовый городок, который в этот раз обошёлся казне почти в 10 миллионов рублей. На площади Советов установили 27-метровую ёлку с красными и золотыми шарами и несколько десятков фигур изо льда.



Помимо привычных Деда Мороза и Снегурочки, там появились скульптуры Александра Сергеевича Пушкина, дуба с учёным котом из Лукоморья, композиции «Свет мой, зеркальце, скажи», «Три девицы под окном», «Добро пожаловать в сказку» и т. д, а также горки «Град» и «Терем», чаша «Куча мала», большая деревянная катушка, огромный световой шар и конструкция «Звёздное небо».



Так вот, у некоторых улан-удэнцев возникли претензии к дорогущему городку, а именно – к горкам и сооружениям изо льда. Первых, по мнению наших земляков, слишком мало, зато скульптур – в избытке.



- Для чего эти ледяные фигуры? Кому они нужны? – негодуют горожане в соцсетях. – Можно было вместо них сделать побольше горок? Стоят две – еле-еле залиты, очереди на них длиннющие. Где кататься детям?



Интернет-пользователи пишут, что неплохая бесплатная катушка – около ТРЦ «Пионер». В прошлом году установленную там конструкцию, кстати, Интернет-пользователи пишут, что неплохая бесплатная катушка – около ТРЦ «Пионер». В прошлом году установленную там конструкцию, кстати, называли страшенной.



- Выглядит не очень, конечно, но там намного лучше, чем на площади Советов, – заявили жители Улан-Удэ. – Раньше устанавливали горку на площади Революции. Почему б не поставить её там снова? Но нет – зачем?



Впрочем, многие с этим заявлением не согласились и подчеркнули, что зимний аттракцион в центре просто отличный, а вот на набережной он намного хуже.



Три года назад такие сооружения для массовых катаний приравняли к аттракционам и потому на их установку теперь требуется разрешение. Дело в том, что в последнее время дети по всей стране стали чаще травмироваться на них – многие просто не соответствуют требованиям ГОСТ.



В Гостехнадзоре Бурятиии до этого поясняли: в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, зимние горки относятся к немеханизированным аттракционам. А последние, согласно новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года), должны пройти процедуру государственной регистрации, без которой их эксплуатация недопустима.



