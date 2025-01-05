Росгвардейцы исполнили новогоднее желание девочки из Бурятии

Сотрудники управления Росгвардии по Бурятии исполнили новогоднее желание восьмилетней Саши из Прибайкальского района. Девочке из многодетной семьи – а она там самая старшая – очень хотелось «умную» колонку.Эта мечта, оставленная на сайте «Ёлка желаний» (), стала реальностью. Росгвардейский Дед Мороз вручил второкласснице заветный подарок и поздравил с праздником всю их большую дружную семью. Остальные четверо ребятишек получили от него сладкие презенты.В еравнинском селе Сосново-Озёрское росгвардейцы тоже вручили конфеты пятерым братьям и сёстрам. Новогодние стихи и песни в обмен на подарки рассказали и исполнили даже самые старшие.А в баунтовском посёлке Багдарин сотрудники вневедомственной охраны превратились в новогодних волшебников не только для детей, но и для своей подопечной – ветерана труда Любови Павловны Белокопытовой, которая ребёнком трудилась в годы Великой Отечественной войны, ведь новогоднее чудо нужно каждому, независимо от возраста.