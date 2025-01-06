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Бурятию перед Рождеством завалит снегом

Бурятию перед Рождеством завалит снегом
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В республике потеплеет до -6

В понедельник, 6 января, в Бурятии сохранятся слабые морозы. Днём по республике – от -6 до -11 и лишь в северных районах – от -16 до -21 градуса. Местами обещают снег, по Прибайкалью – сильные снегопады. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с, позёмок и заносы.

Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -6 до -8. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. 
погода прогноз погоды снег

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