Бурятию перед Рождеством завалит снегом

В республике потеплеет до -6
В понедельник, 6 января, в Бурятии сохранятся слабые морозы. Днём по республике – от -6 до -11 и лишь в северных районах – от -16 до -21 градуса. Местами обещают снег, по Прибайкалью – сильные снегопады. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с, позёмок и заносы.
Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице – от -6 до -8. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
В республике потеплеет до -6
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