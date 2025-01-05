В Бурятии скоро ударят 40-градусные морозы

С наступлением новой недели в Бурятии усилятся морозы. В некоторых районах обещают -39 градусов, но кое-где при этом потеплеет до -4. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.Так, в, в республике ожидается снег. По Прибайкалью – сильные снегопады. Ночью – от -19 до -24, местами – от -9 до -14, на северо-востоке и юго-западе – от -29 до -34. Днём – от -6 до -11, на севере – от -16 до 21. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с, позёмок, заносы.Осадки не обойдут стороной и Улан-Удэ. Ночная температура в столице будет колебаться от -12 до -14, дневная поднимется до -6, -8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.В рождественскую ночь –– в Бурятии продолжатся осадки и похолодает до -17, -22, где-то – до -27, -32, на побережье Байкала – до -7, -12. Днём прогнозируют от -11 до -16, местами – от -17 до -22, по Прибайкалью – от -4 до -9. Снег прекратится. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.В Улан-Удэ ночью – от -17 до -19 и небольшой снег, в дневное время – от -12 до -14, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с., по республике переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -27, -32, местами – до -34, -39, по Прибайкалью – до -17, -22. Днём обещают от -16 до -21, местами – от -22 до -27, на побережье Байкала – от -7 до -12 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. По южному Прибайкалью – до 14-17 м/с, позёмок, заносы.В столице республики – от -28 до -30 ночью и от -18 до -20 градусов – днём. Ветер восточный, 4-9 м/с.