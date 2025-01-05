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В Улан-Удэ в новом году взлетят тарифы на всю «коммуналку»

В Улан-Удэ в новом году взлетят тарифы на всю «коммуналку»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она ощутимо подорожает с июля

В Бурятии ещё в ноябре утвердили максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в 2025 году. Соответствующее распоряжение за подписью главы региона Алексея Цыденова опубликовали тогда на официальном сайте правительства РБ. Согласно документу, предельная индексация составит 17,8%.

Речь о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В нашей республике в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.
 
Тарифы на «коммуналку» в республике с 1 июля 2025-го вырастут в среднем на 13%. Об этом говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Однако в отдельных районах РБ – с изношенной инфраструктурой – допускается отклонение ещё на 4,8% – вот и получаются вышеупомянутые 17,8%.

Уже известно, что с середины лета электроэнергия в Улан-Удэ подорожает до 4 рублей 24 копеек за киловатт-час (пока киловатт стоит 3 рубля 77 копеек). За кубометр холодной воды будут брать 37 рублей 58 копеек взамен 30 рублей 82 копеек, как сейчас, а за канализацию – 46 рублей 12 копеек (сегодня – 39 рублей 59 копеек).
 
За гигакалорию тепла придётся платить 2 939 рублей взамен 2600, за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 203 рубля 83 копейки (сейчас – 180 рублей 25 копеек), а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 187 рублей 42 копейки вместо нынешних 163 рублей 42 копеек. Вывоз одного кубометра мусора населению обойдётся в 613 рублей 10 копеек (пока что – 542 рубля 61 копейка).

В соседнем Забайкалье квартплата станет дороже на 13,6%, в Иркутской области – на 11,9%. Максимальное же повышение ждёт Пермский край (21,1%), Архангельскую (20%) и Кемеровскую (19,8%) области, минимальное – Амурскую (8,6%), республику Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (9%). В Москве этот показатель составит 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%.

Предстоящее увеличение тарифов в РСТ объяснили дополнительным ростом затрат на топливо, повышением МРОТ, а также необходимостью модернизации энергетического оборудования и сетей.

Кстати, некоторые жители Бурятии имеют право на субсидию на оплату ЖКУ. Рассчитывать на неё можно, если доля расходов на «коммуналку» в общем семейном бюджете превышает установленный в регионе максимально допустимый уровень – 22%. Для оформления компенсации нужно обратиться в органы соцзащиты населения.
тарифы коммунальные услуги РСТ

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