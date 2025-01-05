На льду Байкала в Бурятии нарисуют 40-метровую открытку с буддийской мантрой



В конце февраля в прибрежном селе Максимиха в Баргузинском районе Бурятии вновь состоится фестиваль «Снежная открытка» (возрастное ограничение – 0+). Мероприятие, уже ставшее традиционным, на этот раз объединит около 500 человек. Об этом рассказала ТАСС организатор акции Анна Масличенко.



На фестиваль, приуроченный к Сагаалгану, съедутся не только жители Бурятии, но и других российских регионов, а также туристы из Монголии и Китая.



Размер открытки, которая появится прямо на льду Байкала, составит 40 на 40 метров (1600 «квадратов»). «Красками» станет снег.



- Мы нарисуем символ буддизма – лотос, который олицетворяет чистоту и просветление. Внутри цветка будет мантра «Ом», подчёркивающая важность гармонии и постоянного развития, а рядом – название нашего национального праздника – Сагаалган, – сообщила изданию Анна Масличенко.



Гости из Монголии покажут свои национальные игры, а артисты из Баргузинского района выступят с концертными номерами. Поздравит всех собравшихся и Сагаан Убгэн – Белый старец. А ещё каждый желающий сможет покататься по священному озеру на коньках.



- Мы предоставим бесплатную площадку для ярмарки ремесленников и проведём среди участников конкурс – определим гостя в самом необычном и ярком костюме или головном уборе, – добавила организатор мероприятия.



Рисовать гигантскую открытку будут по заранее приготовленным разметкам. В 2024-ом к акции присоединились 300 человек, годом ранее, в 2023-ем – 199.



Это дань памяти лишившемуся слуха одинокому художнику-самоучке Валерию Мельникову их села Марково в Амурской области. Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера, более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.



В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским (0+). Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).

