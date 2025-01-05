В Бурятии появились кое-какие новшества для безработных



Подать заявление о признании безработным теперь можно как непосредственно в ЦЗН, так и через портал Госуслуг или цифровую платформу «Работа России». В центре занятости сформируют индивидуальный план трудоустройства и отправят его человеку для ознакомления. При разработке такого плана должны учитывать не только имеющиеся у соискателя опыт и образование, но и его жизненную ситуацию, предпочтительную форму занятости и расположение места работы.



- Те, кто ищет работу, при подаче заявления обязательно должны пройти профилирование, – сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на службу занятости РБ. – Затем карьерный консультант сформирует индивидуальный план на портале «Работа России» не позднее, чем через три дня после поступления заявления, отправит документ для ознакомления и пригласит на очную встречу.



После беседы с соискателем специалист обязан разъяснить ему все дальнейшие действия по проекту индивидуального плана работы, а при необходимости – скорректировать его. Человек получит статус безработного, если в течение десяти дней после регистрации центр занятости не сможет подобрать ему подходящее место. Но гражданина не признают таковым, если он откажется от двух вариантов трудоустройства, предложенных ЦЗН в десятидневный период.





С 1 января в Бурятии, как и по всей России, начал действовать новый порядок постановки безработных на учёт в центрах занятости населения. В силу вступило соответствующее постановление российского правительства № 1379 от 16 октября 2024 года.