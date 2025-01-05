Улан-удэнцы рискуют навсегда остаться без квартир и участков



Жители столицы Бурятии могут лишиться недвижимости. Речь о квартирах, комнатах в коммуналках, домах, зданиях, капитальных гаражах, помещениях и земельных участках, права на которые возникли до 1998 года.



Перед новогодними праздниками в городской администрации в очередной раз напомнили, что их будут признавать бесхозными и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии – данных о собственнике. Причина тому – изменения в федеральном законодательстве.



Тем, кто не зарегистрировал вышеперечисленные объекты, советуют сделать это как можно скорее. Платить госпошлину не придётся. Достаточно прийти в многофункциональный центр, взяв собой паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие право собственности.



Узнать, проводит ли КУИ мероприятия по выявлению правообладателя той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/.

