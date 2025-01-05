В Бурятии увеличился прожиточный минимум

Он оказался выше федерального
В Бурятии начал действовать новый прожиточный минимум (ПМ). Теперь он составляет 19 329 рублей на душу населения. Для трудоспособных жителей республики ПМ возрос до 21 069 рублей, для пенсионеров – до 16 623, а для детей – до 18 749.
Соответствующее постановление подписал ещё в августе глава республики Алексей Цыденов. Документ вступил в силу с 1 января 2025-го.
В целом по России размер прожиточного минимума в новом году достигнет 17 733 рубля. Для работающих людей он будет чуть больше – 19 329, для пенсионеров – 15 250, для несовершеннолетних – 17 201. Таким образом, в Бурятии ПМ оказался выше федерального.
Однако в некоторых районах потеплеет до -4 (подробный прогноз на четыре дня)
Над ней будут трудиться полтысячи человек
Порядок их постановки на учёт в ЦЗН изменился
В мэрии напомнили, как не лишиться своей недвижимости
Он оказался выше федерального
Специалисты объяснили, когда пострадавшему требуется срочная помощь
Всем им не было и годика
Его установят рядом с другим гигантским молитвенным барабаном
Баир Цырендоржиев заявил, что 2024-ый заложил будущее для республики и всего государства
Стало известно, кто в республике получает больше всех
Горожане хотят, чтобы они ходили в Энергетик, на Восточный и в сотые кварталы
Стало известно, сколько они потеряли за десять месяцев
К патриотическому движению присоединились три десятка детей
Занятия там начнутся сразу после зимних каникул
Мужчина не платил по ней несколько лет