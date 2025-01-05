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В Бурятии увеличился прожиточный минимум

В Бурятии увеличился прожиточный минимум
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он оказался выше федерального

В Бурятии начал действовать новый прожиточный минимум (ПМ). Теперь он составляет 19 329 рублей на душу населения. Для трудоспособных жителей республики ПМ возрос до 21 069 рублей, для пенсионеров – до 16 623, а для детей – до 18 749.

Соответствующее постановление подписал ещё в августе глава республики Алексей Цыденов. Документ вступил в силу с 1 января 2025-го.

В целом по России размер прожиточного минимума в новом году достигнет 17 733 рубля. Для работающих людей он будет чуть больше – 19 329, для пенсионеров – 15 250, для несовершеннолетних – 17 201. Таким образом, в Бурятии ПМ оказался выше федерального.
Прожиточный минимум деньги правительство РБ

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