Жителям Бурятии рассказали, как спастись при обморожении

В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать при обморожении. В новогодние праздники многие чаще проводят время на свежем воздухе, а кому-то в морозы и вовсе приходится работать на улице.Наибольший риск получить холодовые травмы – у детей (у них в силу возраста ещё не сформирована система терморегуляции) и у пожилых. А ещё их «провоцируют» тесная или влажная одежда, хронические заболевания сосудов ног, курение и злоупотребление алкоголем.Как правило, от низкой температуры страдают нос, уши, щёки, подбородок и пальцы. Распознать обморожение можно по нескольким признакам. Это онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка. Его нужно как можно быстрее согреть в тёплой (но не горячей) воде. Кисти рук быстро отогреются подмышками.Если кожа побелела, затвердела и покрылась волдырями, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Нельзя растирать конечности снегом и массировать – ситуация только усугубится. Под табу также – электрические грелки, открытый огонь и любые нагревательные приборы. Пострадавшие участки становятся нечувствительными, что чревато ожогом.При обморожении с переохлаждением температура тела снижается, человека бьёт дрожь, появляются усталость, сонливость и спутанность сознания, речь становится невнятной, координация движений нарушается. Пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть при помощи сухого тепла.В морозы специалисты рекомендуют надевать свободную одежду, желательно – в несколько слоёв. Нижний должен хорошо отводить влагу. Подойдут вещи полиэстера или полипропилена, но не из хлопка. Для среднего выбирайте что-то из шерсти или флиса, чтобы сохранить тепло. Внешний слой – это, собственно, верхняя одежда для защиты от ветра и осадков. Кроме того, не стоит забывать про головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки и тёплую водонепроницаемую обувь.