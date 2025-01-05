В Бурятии умерло 46 младенцев



В Бурятстате рассказали о младенческой смертности в республике за последние три года – с 2021-го по 2023-ий (данных за 2024-ый пока нет). Так, в 2021-ом в Бурятии скончались 52 ребёнка в возрасте до года (29 мальчиков и 23 девочки).



Столько же – 52 (35 и 17 соответственно) было в 2022-ом. В 2023-ем – на шесть меньше, то есть 46 (25 и 21).



Причиной смерти большинства (16) в 2023 году назвали «отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» (включая болезни и травмы матери и хирургические вмешательства). На втором месте – различные внешние причины. Далее идут болезни органов дыхания, врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также инфекционные и паразитарные заболевания.

