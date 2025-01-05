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Верховный шаман Бурятии назвал ушедший год трудным и созидающим

Верховный шаман Бурятии назвал ушедший год трудным и созидающим
Общество,  Фото:vk.com/tengeri
Баир Цырендоржиев заявил, что 2024-ый заложил будущее для республики и всего государства

Верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев поздравил жителей республики с Новым годом. В своём обращении, опубликованном несколько дней назад на официальной странице местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» во «ВКонтакте», он рассказал, каким был ушедший 2024-ый.
 
Баир Цырендоржиев назвал год Дракона трудным.

- Для всех нас он был созидающим – для будущего наших детей, нашей республики и государства. Наступает год (Зелёной Деревянной) Змеи. И то, что мы делали в 2024-ом, вошло в историю, стало тем богатством, которое мы дали обществу. И это большой вклад для следующего года. Это незыблемо и так должно быть, – подчеркнул верховный шаман Бурятии. – Были и утраты, и удачи и, конечно, это даёт нам оплот смотреть дальше – в год Змеи.
 
Цырендоржиев выразил надежду, чтобы 2025-ый станет годом благоденствия, победы и радости. А ещё пожелал всем крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.
шаманы шаманизм

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