В Бурятии назвали отрасль с зарплатой в 100 с лишним тысяч



Больше всего в этот период – 118 973 рубля – получали добытчики полезных ископаемых. На втором месте – специалисты по транспортировке и хранению (93 960), на третьем – строители (93 761). Далее идут финансисты и страховщики (92 646).



Также среди самых высокооплачиваемых сфер – обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (79 373), обрабатывающие производства (78 028), профессиональная, научная и техническая деятельность (76 349), государственное управление, обеспечение военной безопасности и соцобеспечение (74 147) и информация и связь (71 295).



В области здравоохранения и соцуслуг, как утверждают в Бурятстате, заработок составляет примерно 60 676 рублей, административной деятельности – 54 348, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений – 53 786, прочих видов услуг – 52 956, в образовании – 52 856, а в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 51 662.



После идут сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (51 412), оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (49 433) и операции с недвижимым имуществом (48 967). Самое маленькое жалованье оказалось у работников гостиниц и заведений общепита – 38 829.





За первые десять месяцев ушедшего 2024-го года – с января по октябрь включительно – средняя начисленная зарплата () в республике, по данным Бурятстата, достигла 69 582 рубля, что на 18,6% (или 10 891 рубль) больше, чем год назад. Тогда было 58 691.