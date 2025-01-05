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Улан-удэнцы опять просят запустить трамваи на окраины

Улан-удэнцы опять просят запустить трамваи на окраины
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горожане хотят, чтобы они ходили в Энергетик, на Восточный и в сотые кварталы

На днях в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, посвящённый трамваям. Анонимный автор задался вопросом, почему их не запустят наконец в отдалённые микрорайоны Улан-Удэ.
 
- Левый берег вообще в три секунды разгрузится, если туда трамваи пойдут. А ещё – сотые кварталы, Энергетик, Восточный. Едешь, пробок нет, тепло, хорошо. Если оборудовать вагоны так, чтобы вмещалось больше пассажиров и при этом было комфортно, так вообще сказка, – говорится в публикации.

Многие участники сообщества с этим согласились. Некоторые даже предложили направить соответствующее обращение мэру города Игорю Шутенкову и главе Бурятии Алексею Цыденову. «Нормальная такая тема», – одобрили идею интернет-пользователи.
 
Впрочем, некоторые считают, что на это потребуются немалые средства и вряд ли трамвайные рельсы проложат в те же «сотые».

Сама тема, кстати, не новая. В феврале 2024-го, после того, как стало известно, что в столице Бурятии появятся два современных низкопольных трамвая «Богатырь», часть улан-удэнцев выразили готовность пересесть на электротранспорт и отказаться от личного. Правда, при условии, что вагоны будут курсировать и на окраины.

- Ещё бы до Бурвода проложили трамвайную линию и запустили туда «Богатырей», я бы на работу ездила на трамвае, а не машине. Вот было бы здорово, – отметила тогда одна из подписчиц telegram-канала МУП «Управление трамвая».

На это в администрации заявили: генеральный план города предусматривает строительство путей в микрорайоны Новый Зелёный, Загорск и Восточный, в юго-восточном и юго-западном направлении Октябрьского района (то есть в сотые кварталы) и в Аэропорт. В последнем случае их планируется проложить на обещанном втором мосту через Селенгу и её пойму с подъездными путями от улицы Мостовая на запад – в сторону международного аэропорта «Байкал». Правда, сроки власти не обозначили.

- Проектирование и строительство указанных объектов осуществляется в рамках соответствующих программ при наличии финансирования, – пояснили в мэрии.

Что это за программы, тоже не уточнили. Кстати, ранее горожане просили запустить трамвай из 20-х в 40-е кварталы, чтобы он сворачивал на Богатырский мост. Напрямую с улицы Ключевская туда попасть нельзя – в 40-е едут только «единицы» с проспекта Автомобилистов и «двойки» – из центра города. Однако пассажирам заявили, что пока это невозможно из-за дефицита сотрудников.

- К сожалению, есть проблема нехватки кадров. Сложно будет реализовать такое предложение, поскольку введение нового маршрута – это, прежде всего, увеличение количества подвижного состава, а главное – расширение штата водителей и кондукторов, – подчеркнули в администрации.
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