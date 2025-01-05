В Бурятии предприятия и организации понесли огромные убытки

В Бурятстате назвали сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций и предприятий республики в первые десять месяцев 2024 года – с января по октябрь включительно. В действующих ценах он составил 10707,3 млн рублей.По данным ведомства, 115 организаций получили прибыль размером в 33226,5 млн. А вот 48 понесли убытки на 22519,2 млн рублей. Речь о тех, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, кредитным и государственным (муниципальным) учреждениям и некредитным финансовым организациям.

Читают сейчас