В Бурятии предприятия и организации понесли огромные убытки

Стало известно, сколько они потеряли за десять месяцев
В Бурятстате назвали сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций и предприятий республики в первые десять месяцев 2024 года – с января по октябрь включительно. В действующих ценах он составил 10707,3 млн рублей.
По данным ведомства, 115 организаций получили прибыль размером в 33226,5 млн. А вот 48 понесли убытки на 22519,2 млн рублей. Речь о тех, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, кредитным и государственным (муниципальным) учреждениям и некредитным финансовым организациям.
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