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Сельских школьников из Бурятии приняли в юнармейцы

Сельских школьников из Бурятии приняли в юнармейцы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К патриотическому движению присоединились три десятка детей

Сразу 30 учеников школы Заиграевского района Бурятии вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили на официальном сайте Восточного военного округа (ВВО).

Дети в присутствии родителей и начальника регионального отделения штаба «Юнармии» дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Школьники пообещали быть патриотами и достойными гражданами России и с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

Руководитель отделения поздравил новобранцев с этим знаменательным событием. Он отметил, что теперь юные патриоты должны быть примером для остальных учащихся.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» появилось в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ Владимира Путина. У него есть свои отделения во всех регионах страны.
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