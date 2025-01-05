Сельских школьников из Бурятии приняли в юнармейцы



Сразу 30 учеников школы Заиграевского района Бурятии вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили на официальном сайте Восточного военного округа (ВВО).



Дети в присутствии родителей и начальника регионального отделения штаба «Юнармии» дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Школьники пообещали быть патриотами и достойными гражданами России и с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.



Руководитель отделения поздравил новобранцев с этим знаменательным событием. Он отметил, что теперь юные патриоты должны быть примером для остальных учащихся.



Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» появилось в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ Владимира Путина. У него есть свои отделения во всех регионах страны.

