Бурятия «откапиталила» школу в ДНР

Перед Новым годом Бурятия завершила капитальный ремонт школы № 5 в городе Комсомольское в Старобешевском округе Донецкой народной республики (ДНР), над которым взяла шефство ещё летом 2022-го. Как сообщили на официальной странице администрации МО во «ВКонтакте», основные работы велись по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».В здании заменили окна, двери, полы, потолки, межклассные перегородки и электропроводку, заново оштукатурили стены, сделали новое освещение и смонтировали отопление.Строители также обустроили запасные выходы и завершили подключение систем водоснабжения и водоотведения. Ученики должны приступить к занятиям в обновлённой СОШ сразу после окончания зимних каникул.

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