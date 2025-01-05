Бурятия «откапиталила» школу в ДНР

Занятия там начнутся сразу после зимних каникул
Перед Новым годом Бурятия завершила капитальный ремонт школы № 5 в городе Комсомольское в Старобешевском округе Донецкой народной республики (ДНР), над которым взяла шефство ещё летом 2022-го. Как сообщили на официальной странице администрации МО во «ВКонтакте», основные работы велись по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
В здании заменили окна, двери, полы, потолки, межклассные перегородки и электропроводку, заново оштукатурили стены, сделали новое освещение и смонтировали отопление.
Строители также обустроили запасные выходы и завершили подключение систем водоснабжения и водоотведения. Ученики должны приступить к занятиям в обновлённой СОШ сразу после окончания зимних каникул.
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