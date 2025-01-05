С жителя Бурятии отказались взыскивать долг по кредитке



Один из банков решил взыскать долг по кредитной карте с жителя Иволгинского района. Финансовое учреждение обратилось для этого в суд. Сельчанин, в свою очередь, возвращать деньги отказался, заявив об истечении срока исковой давности.



Как выяснилось, договор о предоставлении и обслуживании кредитки иволгинец заключил с банком ещё в 2005 году. Однако платежи по ней клиент не вносил, и в 2006-ом мужчине выставили заключительное требование о погашении задолженности, обозначив срок – до 8 января 2007 года.



Должник его проигнорировал. Срок исковой давности истекал в январе 2010-го. Банк же обратился к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа лишь в 2023-оем. В удовлетворении иска ему отказали. Это решение ещё не вступило в законную силу.

