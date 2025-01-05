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Бурятию ждёт «средненький» январь

Бурятию ждёт «средненький» январь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Второй зимний месяц в республике будет не теплее и не холоднее, чем обычно

Средняя температура в январе и в феврале в Бурятии в новом 2025 году окажется примерно такой же, как и в предыдущие. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды на официальном сайте Гидрометцентра России.

По словам специалистов, анализ климатических данных позволяет с вероятностью в 65-69% сделать вывод, что этой зимой и в начале весны в северных и центральных районах Сибири столбики термометра поднимутся выше нормы. В отдельные месяцы в Уральском федеральном округе и в Якутии тоже воцарится непривычное там тепло.

На северо-востоке ДФО предрекают аномальные холода, а на остальной территории России температурные показатели приблизятся к многолетним значениям (за 1991-ый – 2020-ый годы).

В начале зимы в Бурятии сулили погодные аномалии – сообщалось, что привычных трескучих морозов в декабре не будет.

Март же после «средненьких» января и февраля порадует жителей республики необычайным теплом. Такое же обещают на большей территории Северо-Западного и Сибирского ФО, в Якутии и на юге Дальнего Востока.

В Бурятском гидрометцентре ранее тоже дали краткий прогноз на второй месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в январе в большинстве районов будет на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы, а на юго-западе, в средней и южной части Байкала – около средних многолетних значений. Снега в республике выпадет меньше, чем обычно, местами – ближе к привычному.

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