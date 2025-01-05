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В Бурятии скоропостижно скончался известный журналист и телеведущий Владимир Банчиков

В Бурятии скоропостижно скончался известный журналист и телеведущий Владимир Банчиков
Общество,  Фото:скриншот с сайта телекомпании АТВ
Он ушёл из жизни после болезни

Не стало известного в Бурятии журналиста и телеведущего телеканала АТВ Владимира Банчикова. Он скончался в минувшую субботу, 4 января.
 
О смерти Владимира сообщил в соцсетях режиссёр Юрий Ботоев, в чьих фильмах наш земляк снимался в последние годы. Банчиков ушёл на 64-ом году жизни после непродолжительной болезни.

- Скончался наш друг, товарищ великолепный человек, – написал Ботоев на своей странице во «ВКонтакте». – До конца не верили, что это случится и случится так быстро. Ещё недавно он вёл программы на АТВ и снимался в кино. Для тех, кто лично знал его, он останется в памяти позитивным и неравнодушным человеком, настоящим мужчиной, готовым всегда прийти на помощь, найти нужных людей для решения любой проблемы. Для теле- и кинозрителей Володя останется харизматичным, открытым и честным ведущим и актёром.

По словам Юрия, своим примером он давал надежду на лучшее в жизни – что можно всегда, в любом возрасте начать постигать что-то новое и интересное.
 
- В 52 года пришёл на телевидение и стал вести программы, не имея до этого подобного опыта. Программы были похожи на непринуждённые беседы в узком кругу, но предназначенные для широкого круга зрителей, – вспоминает режиссёр. – В них Владимир всегда с уважением относился к собеседникам, демонстрируя глубокие знания в различных темах – от спорта, общественной жизни до политики.
 
В 56 лет Владимир Банчиков снялся в криминальной драме Ботоева «Головар» (возрастное ограничение – 16+), затем – в её продолжении, «Головар 2. Струна» (16+) и «2020» (12+).

- Более 30 миллионов просмотров этих фильмов в Интернете принесли ему славу не только в Бурятии, но и далеко за её пределами. Почти 15% людей, говорящих на планете русском языке, видели Владимира Банчикова в роли Головара – и эта цифра продолжает расти, – отметил Юрий. – Весной 2024 года начали работу над завершающим трилогию фильмом «Головар 3. Капкан» (16+). Володя искренне обрадовался тому, что наконец-то начинаем снимать, просил побольше ему роли и текста в кино. При этом, как бы шутя, оговорился: «Успевайте снимать кино, пока я есть…».

Съёмки третьего части драмы завершились в ноябре. Вся съёмочная группа видела, как Владимир Банчиков работал над своей ролью.

- К концу съёмок он уже был серьёзно болен, но для себя твёрдо решил дойти до финальных сцен, чтобы не подвести многочисленную команду и, главное, зрителей – то есть всех нас. К сожалению, Володя не дожил до премьеры, которая состоится в этом году, – рассказал режиссёр. – В последний раз мы виделись 30 декабря. В последний раз увидел его обаятельную улыбку, в последний раз он пожал мне руку. Всё в этот день было «в последний раз».

Ботоев подчеркнул: Владимир Банчиков для всех есть и будет по-настоящему героем с глубокой внутренней культурой и воспитанием, до последних дней остававшийся человеком.

- Пусть земля тебе будет пухом! Ты лучший! Спасибо, что ты был с нами! Мы будем помнить тебя всегда, – отметил Юрий.

Журналисты телеканала АТВ назвали Владимира Банчикова своим наставником и отцом.

- Для одних он – ведущий с невероятным чувством юмора, актёр, который сыграл в «Головаре». Для нас – отец и наставник. Человек, которому не всё равно. Ему было не всё равно на спорт, и он пришел на АТВ с идеей спортивной программы. Владимир Георгиевич привел в студию мастеров и олимпийских чемпионов, тренеров и меценатов. Людей, которым, как и ему, не всё равно. В его сердце – память о Героях Великой Отечественной войны, – говорится в официальном telegram-канале телекомпании. – В людях он ценил честность. И Владимир Георгиевич в своих программах задавал вопросы, которые волновали именно зрителей. У него не было заготовленных текстов. Всё было в его голове.

Каждому на АТВ Банчиков, по словам его коллег, стал другом и наставником – «тем самым батей, который и словом, и делом поддерживал, направлял и просто любил».

Дата и место прощания с Владимиром Банчиковым станут известны чуть позже.

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