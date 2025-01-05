Жителей Бурятии предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Жителей Бурятии призывают не реагировать на ссылки, которые присылают мошенники в популярном мессенджере Telegram. Злоумышленники взламывают аккаунты знакомых своих жертв из списка контактов и отправляют с них сообщения якобы с «подарочной» подпиской Telegram Premium на целый год.Эти самые сообщения сопровождаются ссылкой на сайт, внешне очень похожий на страницу авторизации в мессенджере. На самом деле аферисты так заманивают пользователей на фишинговый сайт. Чтобы получить «премиум-подписку», требуется ввести в поле свои личные данные. Если человек сделает это, мошенники завладеют ими и «угонят» аккаунт.Потому ни в коем случае не нужно кликать по таким ссылкам и активировать подписку. Лучше позвонить тому, от кого вы получили подозрительное сообщение, по обычной мобильной связи и рассказать, что его взломали, пишет «Бурятия-инфо 24/7».