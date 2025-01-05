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В Бурятии появились новые лимиты на электроэнергию

В Бурятии появились новые лимиты на электроэнергию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторым жителям республики из-за этого придётся основательно раскошелиться

Ещё в ноябре правительство России утвердило максимальные объёмы потребления электроэнергии, в рамках которых регионы устанавливают свои ограничения. В Бурятии с нового года начали действовать три новых так называемых тарифных диапазона.

Так, по самому низкому тарифу – 3 рубля 77 копеек за кВтч – будут платить потребляющие до 7020 кВтч в месяц. Тем, кто расходует до 10800 кВтч (второй диапазон), придётся отдавать 3 рубля 81 копейку, а свыше 10800 кВтч (третий диапазон) – уже по 8 рублей.

Нововведение коснётся только жителей республики, отапливающих свои дома с помощью электрокотлов. Раньше стоимость киловатта не зависела от объёма потребления – то есть не имело значения, сколько «нагорело» за месяц. Теперь же, если человек расходует больше, чем предусматривает определённый диапазон, платить за свет он будет по повышенному тарифу.

Повышающий сезонный коэффициент в Бурятии составит 1,8 и будет действовать с 1 января по 30 апреля.

По поводу «лимитов» ранее высказался в соцсетях общественник из Бурятии и эксперт в области теплоснабжения Владимир Афанасьев. Он отметил, что никаких официальных документов о новых диапазонах нигде нет.

- Информация на сайте РСТ появилась 19 декабря в виде простого объявления. Какие-либо официальные документы не опубликованы. Пояснений, как, по каким механизмам и документам будет осуществляться оформление потребителей, использующих для отопления электроэнергию, не приводится, – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению Афанасьева, без всего этого гарантирующий поставщик – АО «Читаэнергосбыт» – может на своё усмотрение и не применять повышающий коэффициент.

- Документов-то нет. И что тогда ждёт граждан, когда придёт время платить за потреблённую электроэнергию за январь? – задался вопросом общественник.

Ранее из-за новшества возмутились жители Заиграевского района. Сельчане поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», на основании какого закона это вообще сделали.

В республиканской службе по тарифам сослались на постановление российского правительства № 1628 от 26 ноября 2024 года. Именно там прописаны сезонные пороговые значения диапазонов электропотребления для отдельных регионов, в том числе – для Бурятии.

- Эта мера направлена на поддержку граждан, пользующихся электроотоплением, у которых в отопительный период складывается высокий уровень потребления электроэнергии. По данным АО «Читаэнергосбыт», у большинства даже с использованием электрокотлов выходит не более 7020 кВтч в месяц, – отметили в РСТ.

Бурятия тем временем оказалась на пороге энергодефицита. Власти объясняют его массовым и зачастую – бездумным переходом на электроотопление в попытках сэкономить на постоянно дорожающем топливе – угле и дровах. Однако сети, построенные в основном ещё в советское время, не выдерживают возрастающих нагрузок. В итоге это приводит к авариям и постоянным перебоям со светом. Некоторые жители республики вынуждены сидеть без него по несколько часов, а то и сутками.
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