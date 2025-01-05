Сельские школьники в Бурятии плетут маскировочные сети для участников СВО

Ребята занимаются этим на зимних каникулах
Студенты из тарбагатайского села Большой Куналей и ученики 8-10 классов местной СОШ плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом рассказали накануне в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Подростки занимаются этим на зимних каникулах. Директор Большекуналейской школы Агриппина Ивлева отметила, что патриотическое воспитание в учебном заведении стоит на первом месте.
- Дети понимают, как нужны маскировочные сети на СВО. Возможно, именно эта сеть спасёт жизнь нашим ребятам, – подчеркнула она.
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Ребята занимаются этим на зимних каникулах
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