В Минобороны России рассказали о многочисленных подвигах уроженца Бурятии на СВО

В первый день нового 2025 года в официальном telegram-канале министерства обороны РФ рассказали об уроженце Бурятии – полковнике Доржи Чимитове, участвующем в специальной военной операции (СВО). В военном ведомстве его назвали самоотверженным воином и талантливым командиром.В марте 2024-го наш земляк спланировал и успешно реализовал захват укреплённых позиций противника. Благодаря его грамотному руководству подчинённым личным составом и точной корректировке огня уничтожить удалось пять вражеских опорных пунктов и более 50 солдат вооружённых сил Украины. Пятерых неонацистов тогда пленили.В апреле офицер умело руководил мотострелковым батальоном и штурмовым отрядом бригады при захвате важного опорного пункта ВСУ. Под массированным вражеским огнём штурмовики ворвались на оборонительные позиции неонацистов и вступили в бой. Смелые и решительные действия полковника привели к тому, что к исходу дня наши военнослужащие захватили вражеский ОП и уничтожили свыше полусотни украинских боевиков.Позднее во время движения на запасные позиции мотострелковый батальон, в составе которого действовал Доржи Чимитов, попал под артиллерийский обстрел и подвергся нападению.- Мгновенно оценив обстановку, он отдал подчинённым приказ укрыться и занять оборону. Находясь на переднем крае, полковник грамотно руководил боем. Под непрекращающимся огнём противника батальон десять часов успешно отражал вражеские атаки, – отметили в Минобороны России.Враг атаковал позиции батальона полковника Чимитова дронами. Сам офицер получил осколочное ранение, перелом рёбер и ключицы, но отказался от эвакуации и продолжил руководить вверенным ему личным составом, своим примером и мужеством воодушевляя подчинённых на выполнение поставленных боевых задач.Смелые и решительные действия нашего земляка и умелая организация выполнения поставленной задачи позволили подразделениям бригады не допустить прорыва позиций российских войск в назначенной полосе обороны. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Доржи Чимитову присвоили звание Героя Российской Федерации.В начале октября уроженцу республики вручили высшую государственную награду страны – медаль «Золотая звезда» и именное огнестрельное оружие. Чимитов получил его лично из рук министра обороны России Андрея Белоусова.Доржи Шойнхорович Чимитов родился в Курумканском районе в 1979 году, а рос в соседнем Забайкальской крае. Он – выпускник Новосибирского высшего военного командного училища. Помимо «Золотой звезды», нашего земляка ранее удостоили трёх знаков отличия – это два Ордена Мужества и Орден Александра Невского.